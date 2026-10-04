TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçi rekoru

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivallerinden TEKNOFEST, Şanlıurfa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Beş gün boyunca teknoloji yarışmaları, gösteriler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan festivalin kapanışında konuşan Selçuk Bayraktar, organizasyona gösterilen ilgiyi rakamlarla paylaştı.

ŞANLIURFA'DA 1,3 MİLYON KİŞİ TEKNOFEST COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Şanlıurfa halkının festivale büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bayraktar, kentin TEKNOFEST Güneydoğu'yu güçlü bir şekilde sahiplendiğini söyledi. Bayraktar, "Şanlıurfa'da 1,3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk" ifadelerini kullandı. Festival alanının beş gün boyunca dolduğunu vurgulayan Bayraktar, Şanlıurfalıların gençlerin heyecanına ve çocukların hayallerine ortak olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA 1,5 MİLYONU AŞAN ZİYARETÇİ

Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerde ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu aştı. Katılımın bir rekora dönüştüğünü belirten Bayraktar, "TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık" dedi. Böylece Şanlıurfa merkezli gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu, milyonları teknoloji etrafında bir araya getiren büyük organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

BAYRAKTAR'DAN ŞANLIURFA'YA TEŞEKKÜR

Konuşmasında Şanlıurfa'ya özel olarak teşekkür eden Bayraktar, kentin organizasyona hem kapılarını hem de gönlünü açtığını ifade etti. Şanlıurfa'nın TEKNOFEST Güneydoğu'yu "tarihe geçecek bir coşkuyla" sahiplendiğini belirten Bayraktar, festivalin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurumlar, T3 Vakfı ekibi ve gönüllülere de teşekkür etti.

"DÜN TAŞLA BAŞLAYAN ÜRETİM BUGÜN KODLA DEVAM EDİYOR"

Festivalin gençler açısından önemine de değinen Bayraktar, Şanlıurfa'nın binlerce yıllık tarihinden hareketle teknoloji ve üretim mesajı verdi. Yapay zekâdan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar birçok alanda proje geliştiren gençleri kutlayan Bayraktar, "Dün taşla başlayan üretme serüveni, bugün kodla, algoritmayla, robotla, yapay zekâyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. TEKNOFEST'in yalnızca yarışmaların kazanıldığı bir organizasyon olmadığını kaydeden Bayraktar, gençlerin kendi fikirlerine ve yeteneklerine güvenmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ŞANLIURFA'DA TARİHİ KATILIMLA TAMAMLANDI

Beş gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına sahne olan TEKNOFEST Güneydoğu, Selçuk Bayraktar'ın açıkladığı 1,5 milyonu aşan toplam ziyaretçi sayısıyla sona erdi. Şanlıurfa'daki etkinliklerde 1,3 milyon kişinin festival coşkusuna ortak olması ise organizasyona kentte gösterilen yoğun ilginin en dikkat çeken göstergelerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini takdim ettiler daha sonra birlikte basın açıklaması yaptılar.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör