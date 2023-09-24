TEKNOFEST İzmir için geri sayım başladı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de düzenleniyor. Festival öncesi, TEKNOFEST'in düzenleneceği alanda hazırlıklar sona yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği TEKNOFEST İzmir'e, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın da gelmesi bekleniyor. 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival öncesi açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "27 Eylül'de İzmir'de de TEKNOFEST heyecanı yaşayacağız. Yoğun ve hummalı bir çalışma var. Otopark, diğer sosyal alanlarda, sahnemizde ve tüm alanlarda hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Biz hem gençlerimizi hem İzmirli vatandaşlarımızı hem de ülkemizin her yanındaki insanımızı 5 gün boyunca TEKNOFEST heyecanını yaşamaya davet ediyoruz" dedi.Vali Elban, "Özellikle ilimizdeki vatandaşlarımızı mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendiriyoruz. Bireysel araç kullanacakların da eş, dost, arkadaş ve yakınlarını bol miktarda araçlarına doldurup çok kişiyle bir araçla gelirlerse memnun olacağımızı söylüyoruz. Çünkü burada muhtemelen milyonu geçecek bir katılım olacak. Dolayısıyla bu katılımda daha konforlu girişin sağlanması, daha rahat trafik düzeninin oluşması, herkesin alana rahat girip rahat çıkması açısından toplu taşımanın tercih edilmesini biz de önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında Elon Musk'ın da TEKNOFEST'e davet edildiğini öğrendik. Kendisinin de katılmayı düşündüğünü, İzmir'i, Efes'i bildiğini, beğendiğini söyledi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Elon Musk da katılırsa teknoloji konusunda böyle bir ismin teknoloji festivalinde olması, burada yapılacak festivale, İzmir'imize ayrı bir güzellik ve değer katacaktır" dedi.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Büyük bir festivale ev sahipliği yapacağız. İzmirliler olarak çok heyecanlıyız. Özellikle İzmirli gençler olarak çok heyecanlıyız. İnşallah İzmirli gençler olarak çok yoğun bir teveccühle TEKNOFEST'imizi karşılayacağız" diye konuştu.