TEKNOFEST’te destan yazdılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan ZBEÜ OVAT ve ISAREVO teknoloji takımları, Kocaeli Gebze'de düzenlenen Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. 367 takımın yarıştığı zorlu mücadelede üstün performans gösteren ZBEÜ OVAT Takımı Türkiye çapında 7'nci oldu. ISA-REVO takımı ise büyük bir başarı elde ederek 367 takım arasından 14'üncü seçildi. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "2024 Teknofest Robotaksi Otonom Araç Yarışması'nda yer alan iki takımımızın da mühendislik kabiliyetlerini, teknik bilgilerini ve çözümlerini sergileyerek öne çıkmayı başarmalarından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz" dedi.