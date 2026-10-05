TEKNOFEST’te KTÜ damgası: Şampiyonluk, ikincilik, üçüncülük

30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji dünyasının önemli buluşmalarından biri oldu. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde, gençlerin geliştirdiği yerli ve millî projeler görücüye çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi de festivalin öne çıkan üniversiteleri arasında yer aldı. Bilimsel araştırmaları, teknoloji projeleri ve yarışmalarda elde edilen derecelerle KTÜ, Şanlıurfa'da adından söz ettirdi.

Festival alanındaki A-14 numaralı KTÜ standı, 5 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle çocuklar ve gençler, üniversitenin sergilediği deney ve teknolojilere yoğun ilgi gösterdi. Stantta Seebeck Etkisi, Görünmezlik Deneyi, Lazer Atış Simülatörü, KTÜ METAM Kişiye Özel İmplantlar, Süper iletkenler ve Maglev Tren, Beyin-Bilgisayar Arayüzü Tabanlı Araba Yarışı ve Tesla Bobini Deneyi gibi birçok çalışma tanıtıldı. Ziyaretçiler, bilimsel çalışmaların yalnızca teorik yönünü değil, uygulamalı örneklerini de yakından görme fırsatı buldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Festivalin KTÜ açısından en dikkat çeken başarısı ise Fırtına Creatiny Takımı'ndan geldi. KTÜ Fırtına Creatiny Takımı, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Takım bununla da yetinmeyerek yarışmanın "Tanımlı Problem Çözme Kategorisi"nde Türkiye ikinciliği elde etti. Şampiyon takım ödülünü, festival kapsamında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Başarıya imza atan ekipte Halil Bahadır Dikici, Sude Naz Atıcı, Sena Keskin, Dilek Altın, Elif Bozkurt, Doğukan Uludağ, Muhammadamin Qodirov, Ahsen Bülbül, Sedanur Şeker, Başar Yiğit, Hilal Esma Yılmaz, Senanur Erkit, İlayda Atik, Semiha Uzun, Yağız Aras, Metehan Akbulut, Fazıl Berat Çat, Elif Sena Piras ve Yasin Yıldız yer aldı.

HAVA SAVUNMADA "TAKIM RUHU" ÖDÜLÜ

KTÜ'nün bir diğer teknoloji ekibi olan Fırtına Creatiny Çelikkube Hava Savunma Sistemleri Takımı da yarışmadan ödülle döndü. Furkan Ragıp Yılmaz, Miraç Duran, Zehra Nur Bayav, Büşra Işıklı, Fatih Eren Yılmaz, Azra Gül Çelik, Yasemin Çoruk, Kadirhan Demirci, Mehmet Yeşildal, Dilara Doğru, Şura Dağ, Özer Koca ve Fatma Beyza Üstün'den oluşan takım, "En İyi Takım Ruhu Ödülü"nü kazandı.

UZAYDA DA KTÜ İMZASI

KTÜ Uzay Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gökçe Takımı da Model Uydu Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Dilan Süngü, Barış Küçük, Cemre Gökçe, Ayşenur Akkaya, Kübra Dereli ve Serkut Şık'tan oluşan ekip, uzay teknolojileri alanındaki projeleriyle dereceye girdi.

"GENÇLERİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYOR"

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitenin TEKNOFEST'te elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirterek gençlerin millî teknoloji hamlesindeki rolüne dikkat çekti. KTÜ'de teknoloji takımlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirten Çuvalcı, öğrencilerin projelerini geliştirebilmeleri için modern atölyeleri hizmete sunduklarını söyledi. Çuvalcı, TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi ve KTÜ Teknoloji Takımları Atölyesi'nin gençlere önemli imkânlar sağladığını belirterek, "Gençlerimiz büyük bir heyecan, fedakârlık ve azimle çalışıyor. Üniversitemizde teknoloji takımlarımız için çok güzel atölyeler oluşturduk. Millî Teknoloji Atölyemizi de hizmete açtık. Bu atölyelerde imalat makinelerinden çeşitli teknolojik donanımlara kadar güçlü bir altyapımız bulunuyor" dedi.

Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Çuvalcı, "Gençlerimiz, hür ve bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda büyük emek vererek çok önemli çalışmalara imza atıyor. Geçmişte hayal dahi edilemeyen projelerin gençlerimiz ve yerli, millî firmalarımız tarafından hayata geçirildiğini görmek bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. Çuvalcı, KTÜ olarak öğrencilerin millî teknoloji hamlesinde daha güçlü şekilde yer alması için tüm imkânları seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti.