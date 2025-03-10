Teknoloji dünyası Barselona’da buluştu! Yapay zeka ve robotlar damga vurdu

MWC 2025'te en büyük ilgiyi yapay zeka destekli robotlar gördü. Otonom hizmet robotları, insansı asistanlar ve yapay zeka destekli müşteri hizmetleri çözümleri büyük ilgi topladı. MWC'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda "robotlar şovu çaldı" ifadesi dikkat çekti.

Admizu'nun İş Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Tekin, etkinlikteki izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "Uçsuz bucaksız standların arasında yürürken, nerede bir kalabalık görüyorsanız bilin ki orada hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir robot hünerlerini sergiliyor. İnsanlar etrafına toplaşıp onu anlamaya çalışıyor. Black Mirror'da on yıl önce izlediğimiz birçok teknoloji, artık günlük yaşamın bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor."

BAĞLANTILI EV TEKNOLOJİLERİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Akıllı ev sistemleri, etkinliğin en çok konuşulan konularından biri oldu. Perdelerin sabah otomatik açıldığı, kahvenin kendiliğinden hazırlandığı, sağlığın anlık takip edildiği bağlantılı yaşam çözümleri, artık bilim kurgu değil, günlük hayatın bir parçası haline geliyor.

Ozan Tekin, bağlantılı ev teknolojileriyle ilgili gözlemlerini şöyle aktardı: "Artık sadece evimizdeki nesneler değil, hayatımızın tüm alanları birbiriyle bağlantılı hale geliyor. Sabah perdelerimiz kendi kendine açılacak, televizyon haberleri otomatik başlatacak, sağlık durumumuz akıllı cihazlar tarafından analiz edilecek. Büyükannemizin ilaçlarını zamanında alıp almadığını uzaktan takip edebileceğiz. Bu entegrasyon çağında ya adapte olacağız ya da geride kalacağız."

SAĞLIKTA DİJİTAL DEVRİM: AKILLI HASTANELER GELİYOR

Hasta bakımında yapay zeka destekli sistemler ve uzaktan sağlık takibi çözümleri, geleceğin sağlık sektörüne dair önemli ipuçları verdi. Özellikle akıllı hastaneler ve entegre sağlık teknolojileri, hastaların uçtan uca dijital sağlık hizmeti almasını sağlayacak.

Tekin, sağlık sektöründeki bu dönüşümü şöyle değerlendirdi: "Eğer hasta olursak, kulağa komik gelebilir ama hastaların 'uçtan uca' kusursuz bir deneyim yaşamaları için tasarlanmış akıllı hastanelere gideceğiz. Hastane sürecinden teşhise, tedaviye kadar her adım dijitalleşiyor ve bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor."

"BİRLEŞTİR. BAĞ KUR. YARAT" TEMASI DAMGA VURDU

Bu yılın teması "Birleştir. Bağ Kur. Yarat" oldu. Teknolojilerin birbiriyle entegrasyonu, iş birlikleri ve inovasyonun sınırlarını zorlayan fikirler, MWC'nin temel mesajları arasında yer aldı.

Tekin, etkinliğin ruhunu şu sözlerle özetledi: "MWC sadece bir teknoloji fuarı değil; fikirlerin, insanların ve inovasyonun buluştuğu devasa bir arena. Biz de Admizu olarak burada edindiğimiz içgörüleri iş süreçlerimize entegre etmeye ve müşterilerimize daha yenilikçi çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Teknoloji, insan hayatını kolaylaştırdığı ölçüde anlamlıdır ve bu yıl MWC'de tam olarak bunu gördük."

MOBİL PAZARLAMADA REKABET VE TEKNOLOJİ

Dijital pazarlamada da teknolojinin rolü günden güne merkezileşirken, markaların "Walled Garden" denilen en popüler reklam kanallarının dışına çıkarak müşteri kazanım kanallarını çeşitlendirmelerinin önemi rekabetin belirleyici unsuru oluyor.

Admizu olarak bu noktada oynadıkları rolün önemine dikkat çeken Ozan Tekin, "Mobil uygulamaların büyüme serüveninde mediamix'lerin çeşitlenmesi birçok farklı dikeyde kaçınılmaz bir zorunluluk hâlini aldı. Konfor alanının dışına çıkan markalar yeni kitlelerle tanışıyor, bunların özelliklerini keşfediyor ve en doğru segmentasyonla kendisiyle uzun süreli ilişkiyi kuracak olan yeni müşterilerine ulaşıyor" diye konuştu.