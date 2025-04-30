Tekstil atölyesinde feci kaza! 14 yaşındaki çocuğu asansör ezdi

Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ali Sifeti (14) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör ile duvar arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Sifeti, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası yaralı çocuk durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.