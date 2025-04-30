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Giriş Tarihi: 30.4.2025 22:35 Son Güncelleme: 30.4.2025 23:26

Tekstil atölyesinde feci kaza! 14 yaşındaki çocuğu asansör ezdi

Gaziantep'te bir tekstil atölyesinde asansör ile duvar arasına çıkan 14 yaşındaki çocuk işçi ağır yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tekstil atölyesinde feci kaza! 14 yaşındaki çocuğu asansör ezdi

Şahinbey ilçesinin Tekstilkent mahallesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ali Sifeti (14) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör ile duvar arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Sifeti, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası yaralı çocuk durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekstil atölyesinde feci kaza! 14 yaşındaki çocuğu asansör ezdi
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