Tekstilciyi öldürüp kuyuya atan iki arkadaşı tutuklandı

Mardin'de işadamı İsmail Demir'in (37), kaybolduktan 140 gün sonra Şırnak'ta su kuyusunda başı taşla ezilip ayağından taşla bağlanmış cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden Demir'in iki arkadaşı tutuklandı. Midyat ilçesinde tekstil işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Demir'den haber alamayan yakınları, 25 Nisan'da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Arama çalışmaları kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Demir'in arkadaşı Hamdullah Önen (36) ile Ömer Demir'in (26) de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Ömer Demir, sorgusunda İsmail Demir'i Hamdullah Önen'in öldürdüğünü ve daha sonra İdil ilçesinde bir kuyuya attığını itiraf etti. Olay yerinde 12 Eylül'de yapılan incelemede bulunan İsmail Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Şüphelilerden 3'ü emniyetçe serbest bırakılırken Hamdullah Önen ve Ömer Demir ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.