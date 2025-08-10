Haberler Yaşam Haberleri Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.8.2025 22:51 Son Güncelleme: 11.8.2025 01:38

Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan yangın kısa sürede depolama alanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar tahliye edilirken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Yangında Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım hayatını kaybetti. Özcan Yıldırım'ın dün oğlunun sünnetini yaptığı, bugün ise 4/12 vardiyası için işe geldiği öğrenildi. Fabrikanın büyük bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teksüt fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz