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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Tekvandonun altın çocuğu gözünü olimpiyatlara dikti

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Tekvandonun altın çocuğu gözünü olimpiyatlara dikti
Kariyerinde önemli başarılara imza atarak Türk bayrağını zirveye taşıyan tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar Dünya Şampiyonluğu, İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü ve birçok uluslararası turnuvada şampiyonluklar elde etti. 'Süper babaanne' olarak anılan tekvandocu Kibar Uzunçavdar ve babası Serkan Uzunçavdar'ın izinden giderek azmi, heyecanı ve spora olan aşkıyla uluslararası müsabakalarda adından söz ettirmeyi başaran ailesinin 3'üncü kuşak tekvandocusu 17 yaşındaki Sude Yaren, "Kendi kulübümüzde çalıştığım zaman babam Serkan hocam, Gamze Yatan hocam, aynı zamanda babaannem Kibar hocam eşliğinde çalışıyorum. En son 8 Ağustos'ta Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldum. Çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorum. Hedefim 2024 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak. Allah'ın izniyle ilkleri başarıp adımı tarihe kazımak istiyorum" dedi.

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Tekvandonun altın çocuğu gözünü olimpiyatlara dikti
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