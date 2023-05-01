Tel Abyad’da şehit olan polis memuru Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel-Abyad kentinde, dün arama-tarama faaliyetlerine katılan Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru Resul Barutcu, terör örgütü PKK/PYD mensuplarının bombalı saldırı için hazırladığı patlayıcıların imhası sırasında şehit oldu. Şanlıurfa'ya getirilen Barutcu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye götürüldü. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası Barutcu'nun cenazesi, helallik için Gebeli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutcu, uzun süre gözyaşı döktü. Barutçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.