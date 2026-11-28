Geçtiğimiz günlerde İzmir'de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor'u karşı karşıya getiren Yarımada Derbisi'nde yaşanan o anlar yargıya taşındı. 8 Kasım'daki maç sırasında tel örgüleri aşarak sahaya giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

6222 SAYILI KANUNDAN İŞLEM YAPILDI

Maç esnasında tel örgüleri atlayıp oyun alanına giren Denizli'nin bu hareketi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirildi. Müsabaka alanına izinsiz girdiği gerekçesiyle Başkan Denizli hakkında resmi işlem başlatıldı.

HAPİS CEZASI GÜNDEME GELEBİLİR

İlgili kanun maddesi, maç oynanırken sahaya yetkisiz girenler için ciddi yaptırımlar öngörüyor. Düzenlemeye göre bu eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası uygulanabiliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör