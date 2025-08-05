Tele-dolandırıcılara 136 bin lirasını kaptırdı

Konya'da, GSM borcundan dolayı hapis cezası olduğunu söyleyen dolandırıcıları inanan işçi, 136 bin lira kaptırdı. Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası işçi M.U.'yu telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu söyleyerek karakola gitmesini söyledi. Yolda, M.U.'yu tekrar arayan dolandırıcı, 'İstersen eve uğrayıp yanına çamaşır al, cezaevine teslim edilmen gerekiyor, cezaevine girmek istemiyorsan karşı tarafla anlaşabilirsin' diyerek avukat olduğunu öne sürdüğü bir numara verdi. Panikle numarayı arayan M.U., telefonu açan Ö.A.'dan, "Bir GSM şirketine borcundan dolayı dava açılmış" dedi. Kredi kartından çektiği 136 bin TL'yi sözde avukatın söylediği IBAN'a gönderen M.U. Konya Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde hakkında herhangi bir ceza bulunmadığını, bahsedilen borcun 15 bin 77 TL olduğunu ve hâlâ ödenmediğini öğrendi. M.U., dolandırıldığını anlayınca, savcılığa suç duyurusunda bulundu.