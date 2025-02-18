Telefon dinleyen kocaya beraat

Antalya'da, kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin telefonuna casus program yükleyerek görüşmelerini dinleyen koca, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlamasıyla aleyhinde açılan davada berat etti.İlginç dava konusu olayda Egemen Y., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Edibe Y.'nin telefonuna gizlice casus program yükledi. Bu yöntemle eşinin başkalarıyla yaptığı görüşmeleri kayıt altına aldı. Durumu fark eden Edibe Y. sinirlenerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kocası Egemen Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheci koca hakkında hazırlanan iddianameyle Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "bilişim sistemine girme" ile "haberleşmenin gizliliğinin ihlali" suçlarını işlediği belirtilerek dava açıldı.Egemen Y., mahkemede yaptığı savunmasında, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve onurunu zedeleyen bu durumu başka bir şekilde ispatlayamayacağını düşündüğü için eşinin telefonuna casus program yüklediğini söyledi.Eşinin yaptığı görüşme kayıtlarını kimseyle paylaşmadığını ifade etti. Ayrıca açacağı boşanma davasında da kayıtları delil olarak sunacağını kaydetti. Yerel mahkeme Egemen Y.'nin belirtilen suçlardan beraatine karar verdi.Mahkemenin kararının ardından Edibe Y.'nin avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi heyeti yaptığı incelemenin ardından şüpheli koca hakkında verilen beraat kararını onadı. Yargıtay kararında kocanın aldatıldığını ispatlayıp sadece boşanma davasında kullanma amacıyla eşinin telefonuna casus program yükleyerek dinleyen Egemen Y.'nin kayıtları başkalarıyla paylaştığının da ispatlanmadığı belirtildi.