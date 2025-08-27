Telefon kaçakçılarına operasyon

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı. Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendiği operasyonda 100 personel görev aldı.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, operasyonda kaçak 65 cep telefonu, 2 tablet ve 31 kulaklık ele geçirildiği belirtilerek, "Operasyon sonucu 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ruhsatı ve vergi levhası olmayan 9 işletme hakkında gerekli işlemler tesis edildi" denildi.