Telefon Neden Kasar? Telefon Neden Donar ve Yavaşlar?

Telefonun kasması ve yavaşlaması birden fazla nedene dayanıyor olabilir. Telefon kullanıcılarının tek başına yazılımsal ve donanımsal problemleri çözmesi çoğunlukla mümkün olmasa bile telefonu kullanırken cihazı yoran bazı hatalar yapılıyorsa bunları tespit edip hiçbir teknik servisten yardım almadan problemi basit bir şekilde ortadan kaldırmak mümkün. Peki ya telefon neden kasar, donar ve yavaşlar?

Telefon Neden Kasar?

Telefonların kasması pek çok nedenle gerçekleşebilir. Telefonun kasması durumu genelde yazılımsal ya da donanımsal faktörlere dayanmaktadır.

Eğer telefona aşırı yüklenme yapılıyorsa (yüksek işlemci ve bellek tüketimi) ve yazılım problemleri varsa telefonda kasma sorunu görülmesine pek şaşırmamak gerekir.

Ayrıca hatalı uygulamalar, çakışma problemi, virüsler ya da telefona zarar verme amaçlı üretilmiş yazılımlar, ısınma problemleri ya da donanım arızaları da telefonun kasmasına neden olabilecek problemler arasındadır.

Telefona zarar vererek donmasını sağlayacak zararlı yazılımlardan korunmak için güçlü bir güvenlik uygulamasına sahip olmak önemlidir.

Telefon Neden Donar ve Yavaşlar?

Telefonların donması ve yavaşlaması en sık karşılaşılan telefon problemlerindendir. Aşağıda telefon donmasına neden olabilecek bazı ihtimaller sıralı şekilde mevcuttur.

Telefonda aynı anda birkaç uygulamanın çalıştığı durumlarda işlemci ve ram zorlanarak donmaya sebep olur. Telefon belleği dolmuşsa da depolama kapasitesinin sınırı aşıldığı için telefon donuyor olabilir. Telefonun arka planında birden fazla uygulama açık şekilde bekletiliyorsa bu telefonun güç kaynağını tüketebilir. Uygulamalar kapatılmalı ya da devre dışı bırakılmalıdır. Yazılım güncellemeleri tam değilse veya telefonun işletim sistemi ya da uygulamalarında yazılımsal problemler mevcutsa bu durum telefonun donmasına yol açacaktır. Güvenlik yazılımı olmayan ya da zayıf olan telefonlarda indirilmiş zararlı uygulamalar soncunda telefona virüs bulaşıp telefonun işleyişini yavaşlatabilir. Aşırı ısınma telefonun donmasına neden olabilir. Genelde yoğun işlemci tüketimi ya da düzensiz soğutma telefonun ısınmasının temel sebeplerindendir. Telefonun işlemci ya da ram gibi önemli parçalarında bir arıza varsa, bu donanımsal sorunlar telefonun performansını düşürerek donmasına neden olabilir. Telefonlar da belli bir ömre sahip olan teknolojik aletlerdir. Eğer kullanılan telefon çok eskiyse, yeni telefon modellerine uygun üretilen uygulamaları çalıştırmakta zorlanıyor ve bu nedenle donuyor olabilir.

Telefonun neden donduğunu tespit etmek için ilk önce yukarıdaki potansiyel problemler gözden geçirilmeli ve problemi çözmek için adım atılmalıdır.

Bazen güncelleme yapmak, arka plandaki uygulamaları kapatmak ve telefondaki zararlı yazılımları silmek donma problemini ortadan kaldırırken, bazen bir profesyonel bir teknik servisten destek almak gerekebilir.