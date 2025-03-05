"Telefonda taksit sınırı kalksın"

AVRUPA MODELİ

5G'ye geçişte Avrupa'da Finlandiya, Hollanda, Belçika, Asya'da ise Çin ve Japonya'nın örnek olarak öne çıktığına işaret eden Aksoy, "Bu ülkelerde ihale bedelleri düşük tutuldu ve yatırım önceliklendirildi. Hatta Çin, operatörlerden 5G'ye geçiş ihalesinde hiç bedel istemeyip, yatırım yapma şartı koştu. Bugün Finlandiya'nın kırsalından canlı yayın yapabilirsiniz. Öte yandan İtalya ihale bedelini yüksek tuttuğu için 5G'nin yaygınlaşmadığı kötü bir örnek oldu. İhalede bedel öne çıkar ve yüksek tutulursa, operatörlerin yatırım yapma gücü azalır" diye konuştu. 5G'nin yıllık 120 milyar liralık bir ekonomik fayda sağladığını vurgulayan Aksoy, ihaleden gelecek 3-5 milyar liraya odaklanmak yerine ülkenin makro faydasına bakılması gerektiğini söyledi.