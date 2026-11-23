350 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİYLE YAKALANDILAR

Dolandırıldığını anlayan R.A.'nın suç duyurusunda bulunması üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 25 ayrı noktadan alınan güvenlik ve kamera görüntülerini 350 saat boyunca inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Daha sonra Şanlıurfa ve Karaman'da gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.