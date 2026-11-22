2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci, 9 günlük tatilin ardından yarın yeniden dersbaşı yapacak. Okul zilinin çalmasına bir gün kala ailelerde de tatil düzeninden okul rutinine dönüş hazırlığı başladı. Özellikle tatilde geç yatıp geç kalkmaya alışan, telefon ve tablet karşısında daha fazla zaman geçiren çocuklar için ilk günler zorlayıcı olabiliyor.

EN BÜYÜK SORUN: UYKU DÜZENSİZLİĞİ

Sabah uyanmak istememe, okula gitmeye karşı isteksizlik, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve ödevlere başlamakta zorlanma bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlar arasında. Ancak bugün alınacak birkaç basit önlemle hem yarın sabahı hem de okula uyumun ilk haftasını kolaylaştırmak mümkün.

Tatil boyunca esneyen uyku saatleri, okulun ilk sabahında uyanma güçlüğüne ve gün içinde yorgunluğa yol açabiliyor. Geç saatlere kadar telefon kullanımı da uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Bir diğer sorun ise tatil boyunca azalan ders çalışma temposuna yeniden alışmak. Özellikle küçük yaş gruplarında anne babadan ayrılmak istememe ve okula gitmeye karşı isteksizlik görülebiliyor. Bu tepkilerin kısa süreli olması her zaman ciddi bir soruna işaret etmiyor. Ancak yoğunlaşması veya devam etmesi halinde okulun rehberlik servisinden destek alınması önem taşıyor.

ZİL ÇALMADAN 5 ADIM

1-Bu akşam erken yatın: Çocuğunuzun bu gece okul günlerine uygun saatte yatağa girmesini sağlayın. Gün içinde uzun süre uyumasına izin vermeyin. Sabah için alarmı birlikte kurun.

2- Telefona erken veda edin: Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını bugün sınırlandırın. Özellikle yatmadan önceki son bir saatin ekransız geçirilmesini sağlayın.

3- Çantayı şimdiden hazırlayın: Defter, kitap, kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetlerini akşam saatlerine bırakmadan kontrol edin. Çocuğunuzun hazırlığa katılmasını sağlayın.

4- Okulu hatırlatın: Arkadaşlarıyla yeniden buluşmak, sevdiği dersler ve okul etkinlikleri üzerine konuşun. Okula dönüşü bir zorunluluk ya da ceza gibi sunmayın.

5- Son günü ödevle doldurmayın: Bugünü yoğun ders ve tekrar programlarıyla geçirmeyin. Eksik ödevleri gözden geçirin ancak dinlenmeye, açık havada hareket etmeye ve ailece vakit geçirmeye de fırsat tanıyın.

İLK HAFTADA BUNLARA DİKKAT!

Sabahları acele ettirmeyin: Kahvaltı ve hazırlanma için yeterli zaman bırakın. Çocuğu telaşlandıracak son dakika hazırlıklarından kaçının.

İlk günden yüksek performans beklemeyin: Ders çalışma süresini kademeli artırın. Konuları hatırlamak için kısa tekrarlar yaptırın.

Okuldan sonra dinlenmesine fırsat verin: Eve gelir gelmez ödev masasına oturtmak yerine kısa bir dinlenme ve hareket molası planlayın.

Düzeni sürdürün: Uyku, yemek, oyun ve ders saatlerini hafta boyunca mümkün olduğunca sabit tutun. Çocuğun uyum sürecini kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla karşılaştırmayın.