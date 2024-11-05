Haberler Yaşam Haberleri Telefonunu kurtarmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 5.11.2024 01:59 Son Güncelleme: 5.11.2024 02:08

Telefonunu kurtarmak isterken canından oldu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde sobadan çıkan yangını fark eden aile bireyleri, evden dışarıya çıktı. Telefonunu içeride unuttuğunu fark eden ve almak için eve geri dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi Erman Çiftçi, tekrar dışarıya çıkamayarak hayatını kaybetti

DHA
Telefonunu kurtarmak isterken canından oldu

Yangın, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Telefonunu kurtarmak isterken canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA