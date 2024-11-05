Telefonunu kurtarmak isterken canından oldu

Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.