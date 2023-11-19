Haberler Yaşam Haberleri Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
Giriş Tarihi: 19.11.2023 22:53 Son Güncelleme: 19.11.2023 22:54

Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?

ATV’de her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 19 Kasım 2023 günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda bir kez daha ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. İşte az önceki sorunun cevabı.

Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018’de İngiltere’de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 19 Kasım günü barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür? sorusunun cevabı merak edilerek araştırılıyor.

MİLYONER SORU VE CEVAPLARI | 19 KASIM

Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?



SEÇENEKLER

A- Tinky Winky (CEVAP)
B- Dipsy
C- Laa-Laa
D- Po


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Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür?
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