Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 19 Kasım günü barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür? sorusunun cevabı merak edilerek araştırılıyor.

MİLYONER SORU VE CEVAPLARI | 19 KASIM

Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı şöyle;