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Giriş Tarihi: 15.10.2026 18:50 Son Güncelleme: 15.10.2026 19:12

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Takla atan araçta 2 kişi yaralandı!

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki boş alana savrulan araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Takla atan araçta 2 kişi yaralandı!
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Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzörenemirler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ö.F.D. idaresindeki 34 NUE 919 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak yol kenarındaki boş alana savruldu.

Kazada sürücü Ö.F.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu 2 yaralının durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İSTANBUL #TEM OTOYOLU #BOLU
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TEM Otoyolu'nda feci kaza: Takla atan araçta 2 kişi yaralandı!
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