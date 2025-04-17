TEM Otoyolu’nda otobüsle hafriyat kamyonu çarpıştı trafik kilitlendi

Kaza, TEM Otoyolu Hazerfen Havaalanı mevki Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önünde ilerleyen Edirne'ye yolcu taşıyan şehirlerarası otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi yola devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol tamamen kapandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse nakledildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, yolun kapanmasının ardından trafiği emniyet şeridinden kontrollü olarak verdi. Kaza sırasında yola savrulan hafriyat ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve iş makinalarıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol nedeniyle TEM Otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapalı kalan yol ise trafik ekipleri tarafından açıldı.