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Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:36

TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otomobil kameralara yansıdı.

DHA
TEM Otoyolu’nda otomobil alev alev yandı

Olay saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 EOK 100 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken polis, yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
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