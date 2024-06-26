TEM Otoyolu’nda otomobil tırın dorsesine çarptı: Yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ali B., kullandığı 16 AK 003 plakalı tırı emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden Yusuf B. idaresindeki 34 UM 0240 otomobil ise tırın dorsesine çarptı.