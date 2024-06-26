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Giriş Tarihi: 26.6.2024 16:41

TEM Otoyolu'nda otomobil tırın dorsesine çarptı: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobilin tırın dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil ağır hasar aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
TEM Otoyolu’nda otomobil tırın dorsesine çarptı: Yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ali B., kullandığı 16 AK 003 plakalı tırı emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden Yusuf B. idaresindeki 34 UM 0240 otomobil ise tırın dorsesine çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil ağır hasar aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM Otoyolu'nda otomobil tırın dorsesine çarptı: Yaralılar var
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