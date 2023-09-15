TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! 4 otomobil karıştı: 2 yaralı

ZİNCİRLEME KAZA

Çarpmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 4 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlarda bulunan Yasemin Baytur ve Nermin Alanta yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.