TEM’de bariyere çarpan cip devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.