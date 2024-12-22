TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde, kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Nazım Ekşi idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Burak Acar yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Mehmet Ali Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak Acar, Gülay Acar, Aliza Pera Acar ve Nazım Ekşi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.