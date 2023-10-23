TEM’de feci kaza: Sürücüsünün kolu koptu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. A.K.'nin kopan kolu da ambulansla hastaneye götürüldü. Çağrılan çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü A.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.