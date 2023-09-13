TEM’de zincirleme kaza: 1’i bebek 5 yaralı

1'İ BEBEK 5KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.