TEM’de zincirleme kaza: 1’i bebek 5 yaralı

Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 KK 69 19, 06 FH 979, 34 DLR 855, 34 DJM 234 ve 33 KGS 03 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.
1'İ BEBEK 5KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.