TEM’deki zincirleme kaza kurbanı Abdullah Ant son yolculuğuna uğurlandı

İSTOÇ mevkiinde TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Araçların sürücüleri kaza tutanağı tutmak istediği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan pikap 3 araca ve sürücülere çarptı. Arkadan gelen 2 araç ise öndeki araçlara çarpmamak için fren yaptığı sırada kazaya karıştı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada Abdullah Ant olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan N.G. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

AKŞAM VARDİYASINDAN ÇIKMIŞ EVİNE GİDİYORDU

Gıda ve ürün ambalajı yapan bir firmada çalışan 14, 10 ve 4 yaşında 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Abdullah Ant (40) akşam vardiyasından çıkıp evine gittiği sırada meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Ant'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından Beşyüzevler Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Abdullah Ant'ın eşi, çocukları ve ailenin yakınları katıldı. Çocukları babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Abdullah Ant'ın (40) cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığında toprağa verildi.