Temizlik görevlisinden resim sergisi

Bir yıl önce Hatay'dan İstanbul'a gelip Taksim'deki Özel Zapyon Rum Lisesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Gönül Balıkçıoğlu, işinden ve çocuklarından kalan vaktini, doğa ve insan resimleri çizerek geçiriyor. Bugüne kadar yüzlerce resim çizen Balıkçıoğlu'nun bu yeteneğini okul müdür yardımcısı Özcan Şabudak fark etti. Şabudak, Balıkçıoğlu'nun resimlerini okulda düzenlenecek sergiyle göstermesini istedi.Teklifi kabul eden Balıkçıoğlu, 1 ay içinde karakalem ve pastel boya ile çizdiği 17 resmini sergiye koydu. Sergi, okul yöneticileri ile öğrencilerin büyük beğenisini topladı.Gönül Balıkçıoğlu, "İnşaat ustası olan babam güzel karakalem resimler yapardı. Babamdan görüp ben de resim yapmaya başladım. İlkokuldaki öğretmenim de resim yeteneğimi fark etmişti.Çizdiğim resimleri buradaki arkadaşıma gösterirken müdür yardımcımız görüp bu yeteneğimi değerlendirmek gerektiğini söyledi ve okulda sergi açmayı teklif etti. Ben de bir ay içinde çizdiğim resimlerimden 17'sini sergiye çıkardım.Okul yöneticileri ve öğrenciler sergiyi gezdiklerinde çok beğendiler. Sergimin ismini de "Anadolu'dan Kente" koydum. Resimlerimde şehir, orman, kadın, doğa ve kentleri konu olarak aldım. Üç resmim 1500 liradan satıldı. Serginin gelirini Hatay'daki depremzedelere ve çalıştığım okulun vakfına bağışlayacağım" diye konuştu.