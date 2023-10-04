Temizlik işçisi hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde Narlica Mahallesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan araç köprülü kavşakta çöp toplayan çöp kamyonuna arkadan çarptı. Bu sırada çöp konteynerında ki çöpü kamyona boşaltmaya çalışan Antakya Belediyesi Temizlik İşçisi Mehmet Kahraman, otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki aracın arasına sıkışan Mehmet Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden çıkartılan talihsiz adamın cenazesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

BAŞKAN YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, elim trafik kazası sonucu vefat eden temizlik işleri personeli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Yılmaz mesajında, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan mesai arkadaşımız Mehmet Kahraman evladımızı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Mehmet evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.