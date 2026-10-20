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Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:49

"Temsili Nasreddin Hoca" cinayetinde karar! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'da "Temsili Nasreddin Hoca" Mehmet Tural'ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Y.'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi. Beraat isteyen katil cezadan kaçamadı. İşte detaylar...

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AA Yaşam
Temsili Nasreddin Hoca cinayetinde karar! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Akşehir'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Y. ile tutuksuz yargılanan babası Dursun Y. ve taraf avukatları katıldı.

"BERAATİMİ İSTİYORUM" DEDİ CEZADAN KAÇAMADI

Söz verilen Kenan Y, üzerine atılı suçlamaları reddetti, beraatini ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 12 yıl, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

CİNAYET İTİRAFINDA MAHKEME KARARINI VERDİ!

Dursun Y. hakkında da "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemiş, 2025 yılının Haziran ayında programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti

Kenan Y. ve babası Dursun Y, 17 Haziran 2025'te gözaltına alınmış, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Dursun Y. soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

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"Temsili Nasreddin Hoca" cinayetinde karar! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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