"Temsili Nasreddin Hoca" cinayetinde karar! Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

CİNAYET İTİRAFINDA MAHKEME KARARINI VERDİ!



Dursun Y. hakkında da "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemiş, 2025 yılının Haziran ayında programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti



Kenan Y. ve babası Dursun Y, 17 Haziran 2025'te gözaltına alınmış, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Dursun Y. soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör