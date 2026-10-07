Tencere ve tavaları fırında saklayanlar dikkat! Yer açılsın diye yapıyoruz ama faturası ağır

PEKİ ALTERNATİF NE OLABİLİR?

Mutfakta alan sorunu yaşayanlar için fırın, en güvenli saklama noktası değil. Bunun yerine:

Dolap içi raf düzenleyicileri veya asma raflar kullanmak,

Az kullanılan büyük kapları tezgah altı dolaplarda dikey olarak istiflemek,

Düzenli olarak kullanılan fırını saklama amaçlı değil, sadece pişirme amaçlı tutmak

gibi yöntemler, hem mutfağı düzenli tutmaya hem de olası bir yangın riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olabiliyor. Eğer fırın geçici olarak saklama amacıyla kullanılacaksa, cihazı çalıştırmadan önce içinin mutlaka kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör