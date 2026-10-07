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Giriş Tarihi: 7.10.2026 15:16

Tencere ve tavaları fırında saklayanlar dikkat! Yer açılsın diye yapıyoruz ama faturası ağır

Mutfakta yer açmak için tencere, tava ve fırın tepsilerini kullanmadığınız zamanlarda fırının içine mi istifliyorsunuz? Hemen hemen her evde yapılan bu masum yerden tasarruf hamlesi, aslında mutfağınızın tam ortasına saatli bir bomba yerleştiriyor.

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Tencere ve tavaları fırında saklayanlar dikkat! Yer açılsın diye yapıyoruz ama faturası ağır
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Uzmanlar, fırını bir saklama dolabı gibi kullanmanın yangın riskinden cihazın motorunu yakmaya kadar uzanan korkunç zararlarını açıkladı. Üstelik fırının altındaki o çekmecenin asıl amacını duyduğunuzda yıllardır ne kadar yanıldığınızı anlayacaksınız!

Mutfakta dolap alanı yetersiz kaldığında, pek çok kişi pratik bir çözüme başvuruyor: Kullanılmayan tencere, tava, tepsi ve pişirme kalıplarını, o an çalıştırılmayan fırının içine yerleştirmek. Görsel düzen sağlamak için sıkça uygulanan bu yöntem, aslında ev güvenliği ve cihaz kullanımı açısından birkaç önemli risk barındırıyor.

YANGIN RİSKİ GERÇEK

Uzmanlar, fırınların bir saklama alanı olarak kullanılmasının yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Sorun, genellikle unutkanlıktan kaynaklanıyor:

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Fırının içinde bırakılan plastik ya da kauçuk saplı mutfak gereçleri, fırın tutacakları ya da bezler, cihaz bir sonraki kullanımda ısıtıldığında yüksek sıcaklıkla temas ederek erimeye ya da alev almaya yol açabiliyor.

Yani asıl risk, saklanan eşyanın kendisinden çok, fırının bu eşyalar içindeyken yanlışlıkla çalıştırılması ihtimalinden kaynaklanıyor.

METAL KAPLAR HAVA SİRKÜLASYONUNU DA BOZUYOR

Risk sadece yanıcı malzemelerle sınırlı değil. Fırının içine yerleştirilen metal tencere ve tavalar, cihaz çalıştırıldığında sıcak havanın sirkülasyon olmasını da engelleyebiliyor.

Bu durum hem pişirme performansını olumsuz etkileyebiliyor hem de cihazın iç sistemlerinin gereğinden fazla ısınıp yorulmasına, dolayısıyla zamanla ömrünün kısalmasına neden olabiliyor.

FIRININ ALTINDAKİ ÇEKMECE DE SAKLAMA ALANI DEĞİL

Benzer bir yanılgı, fırınların altında bulunan çekmeceler için de geçerli. Birçok kişi bu bölmeyi tencere-tava saklamak için kullanıyor; oysa bu alan, çoğu modelde pişen yemeklerin sıcaklığını korumaya yarayan özel bir ısıtma kabini olarak tasarlanmış.

Bu bölmenin amacı dışında kullanılması ve içine yanlış malzemelerin konması da benzer şekilde ısınma ve hasar riskleri doğurabiliyor.

PEKİ ALTERNATİF NE OLABİLİR?

Mutfakta alan sorunu yaşayanlar için fırın, en güvenli saklama noktası değil. Bunun yerine:

  • Dolap içi raf düzenleyicileri veya asma raflar kullanmak,
  • Az kullanılan büyük kapları tezgah altı dolaplarda dikey olarak istiflemek,
  • Düzenli olarak kullanılan fırını saklama amaçlı değil, sadece pişirme amaçlı tutmak

gibi yöntemler, hem mutfağı düzenli tutmaya hem de olası bir yangın riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olabiliyor. Eğer fırın geçici olarak saklama amacıyla kullanılacaksa, cihazı çalıştırmadan önce içinin mutlaka kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Tencere ve tavaları fırında saklayanlar dikkat! Yer açılsın diye yapıyoruz ama faturası ağır
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