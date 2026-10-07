Tencere ve tavaları fırında saklayanlar dikkat! Yer açılsın diye yapıyoruz ama faturası ağır

Uzmanlar, fırını bir saklama dolabı gibi kullanmanın yangın riskinden cihazın motorunu yakmaya kadar uzanan korkunç zararlarını açıkladı. Üstelik fırının altındaki o çekmecenin asıl amacını duyduğunuzda yıllardır ne kadar yanıldığınızı anlayacaksınız!
Mutfakta dolap alanı yetersiz kaldığında, pek çok kişi pratik bir çözüme başvuruyor: Kullanılmayan tencere, tava, tepsi ve pişirme kalıplarını, o an çalıştırılmayan fırının içine yerleştirmek. Görsel düzen sağlamak için sıkça uygulanan bu yöntem, aslında ev güvenliği ve cihaz kullanımı açısından birkaç önemli risk barındırıyor.
Fırının içinde bırakılan plastik ya da kauçuk saplı mutfak gereçleri, fırın tutacakları ya da bezler, cihaz bir sonraki kullanımda ısıtıldığında yüksek sıcaklıkla temas ederek erimeye ya da alev almaya yol açabiliyor.
Yani asıl risk, saklanan eşyanın kendisinden çok, fırının bu eşyalar içindeyken yanlışlıkla çalıştırılması ihtimalinden kaynaklanıyor.
Risk sadece yanıcı malzemelerle sınırlı değil. Fırının içine yerleştirilen metal tencere ve tavalar, cihaz çalıştırıldığında sıcak havanın sirkülasyon olmasını da engelleyebiliyor.
Bu durum hem pişirme performansını olumsuz etkileyebiliyor hem de cihazın iç sistemlerinin gereğinden fazla ısınıp yorulmasına, dolayısıyla zamanla ömrünün kısalmasına neden olabiliyor.
Benzer bir yanılgı, fırınların altında bulunan çekmeceler için de geçerli. Birçok kişi bu bölmeyi tencere-tava saklamak için kullanıyor; oysa bu alan, çoğu modelde pişen yemeklerin sıcaklığını korumaya yarayan özel bir ısıtma kabini olarak tasarlanmış.
Bu bölmenin amacı dışında kullanılması ve içine yanlış malzemelerin konması da benzer şekilde ısınma ve hasar riskleri doğurabiliyor.
Mutfakta alan sorunu yaşayanlar için fırın, en güvenli saklama noktası değil. Bunun yerine:
gibi yöntemler, hem mutfağı düzenli tutmaya hem de olası bir yangın riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olabiliyor. Eğer fırın geçici olarak saklama amacıyla kullanılacaksa, cihazı çalıştırmadan önce içinin mutlaka kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.