Tencerenin kenarına tahta mandal takıyorlar: Sebebini öğrenen deniyor!

Yemek hazırlığı sırasında en sık yaşanan görünmez kazaların başında kaynayan tencerenin taşması geliyor. Özellikle makarna, mantı, pilav veya patates gibi nişasta oranı yüksek gıdalar pişerken suyun yüzeyinde yoğun bir köpük tabakası oluşur. Bu köpük, buharın basıncıyla birleştiğinde aniden yükselerek kapaktan dışarı sızar ve ocağın üzerine yayılır.
Temizliği oldukça zahmetli olan yanmış yemek lekelerinden korunmak isteyenler, son dönemde geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak pratik çözümlere yöneldi. Sosyal mecrada hızla yayılan ve binlerce kişi tarafından denenen son trend ise tencerenin kenarına takılan tek bir tahta mandal oldu. Sıradan bir ev gerecinin mutfakta hayat kurtarması, yöntemin kısa sürede popüler olmasını sağladı.
Sistemin çalışma mantığı son derece basit bir fizik kuralına dayanıyor. Tencerenin gövdesi ile kapağı arasına yerleştirilen tahta mandal, kapağın tamamen kapanmasını engelleyerek birkaç milimetrelik sabit bir boşluk yaratıyor. Bu küçük aralık, tencere içinde biriken yüksek buhar basıncının dışarıya düzenli biçimde tahliye edilmesini sağlıyor.
Tencere kapağı tam kapatıldığında içeride biriken buhar gidecek yer bulamaz ve sıvıyı yukarı doğru iter. Tahta mandal sayesinde sürekli açık kalan havalandırma boşluğu, iç basıncın kritik seviyeye ulaşmasını önler. Sıcaklık ve buhar dengelendiği için yüzeydeki nişasta köpüğü tencerenin içinde kalır, ocağa sızma riski ortadan kalkar.
Bu pratik yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken en kritik detay, kullanılan mandalın malzemesidir. Isıya dayanıklı olmayan plastik mandallar, tencereden çıkan yüksek sıcaklıktaki buhar ve metalin sıcaklığı nedeniyle eriyebilir. Bu durum hem gıda güvenliğini tehlikeye atar hem de tencerenize zarar verebilir. Bu nedenle işlemde mutlaka doğal ve kimyasal içermeyen ahşap mandallar tercih edilmelidir.
Tahta mandal bulamadığınız durumlar için mutfakta benzer mantıkla çalışan alternatif çözümler de mevcuttur. Tencerenin üzerine yatay olarak yerleştirilen ahşap bir yemek kaşığı da yükselen köpük baloncuklarını kırarak taşmayı geciktirir. Ancak mandal yöntemi, kapağı sabit tuttuğu ve ısıyı tencere içinde muhafaza etmeye devam ettiği için pişme süresini uzatmadan daha etkili bir denge sunar.
Yöntemi denerken tencere ve kapak yapısının uygunluğuna dikkat edilmelidir. Plastik tutacaklı veya ısıya dayanıksız kapaklarda doğrudan alevle temas edebilecek pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Ayrıca mandalın doğrudan ateşe yakın noktada durmamasına, sadece buharın tahliye olacağı üst kenar kısımlarına yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Düdüklü tencere gibi yüksek basınçlı özel ekipmanlarda ise bu tür harici müdahaleler kesinlikle uygulanmamalıdır.