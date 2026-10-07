Tencerenin kenarına tahta mandal takıyorlar: Sebebini öğrenen deniyor!

Neden Plastik Değil de Ahşap Mandal Tercih Edilmeli?

Bu pratik yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken en kritik detay, kullanılan mandalın malzemesidir. Isıya dayanıklı olmayan plastik mandallar, tencereden çıkan yüksek sıcaklıktaki buhar ve metalin sıcaklığı nedeniyle eriyebilir. Bu durum hem gıda güvenliğini tehlikeye atar hem de tencerenize zarar verebilir. Bu nedenle işlemde mutlaka doğal ve kimyasal içermeyen ahşap mandallar tercih edilmelidir.