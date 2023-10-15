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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak

MEB, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı: Devamsızlığın 5’inci, 10’uncu ve 15’inci günlerinde veliye bildirim yapılacak. Türkçe dersi geçme puanı 70’e yükseltildi

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, öğrencilerin beslenmelerini rahat yapabilmeleri için okullarda teneffüslerden birinin en az 20 dakika olması sağlanacak.
Daha önce ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında anasınıfı açılabiliyorken artık okul öncesi çocukların, yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın olan ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde anasınıfı açılması sağlanacak.

NAKLE KOLAYLIK
2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrencilerin şubelere dağılımının dengeli olması için bu işlemler e-Okul sistemi üzerinden otomatik yapılacak. Yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi.
Okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5'inci, 10'uncu ve 15'inci günlerinde bildirim yapılacak. Zorunlu ilköğretim çağı dışına çıkan ilkokul öğrencilerinin takiplerinin yapılabilmesi, eğitim öğretime devamları ve okuma yazma seviye tespit sınavlarına girmeleri için halk eğitimi merkezine yönlendirilmesi sağlandı.
Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

ELEKTRONİK CİHAZ TEDBİRİ
Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının okul ve eklentilerinde bulundurulma ve kullanımına ilişkin okul müdürlerince tedbirler alınacak. Tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin yaptırım uygulanabilecek.

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Teneffüslerden biri en az 20 dakika olacak
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