Tenzile Erdoğan’ın vefatının 11. yıl dönümü! Komşuları Tenzile Erdoğan’ı anlattı

KOMŞULARI TENZİLE ERDOĞAN'I ANLATTI

A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulunan komşuları da Tenzile Erdoğan'a duydukları özlemi anlattı. Bir komşusu Erdoğan'la ilgili anısını şu sözlerle ifade etti. "Pazara gidiyorum diyerek korumalarını atlatıp komşularının yanına gelirdi. Anneme de, 'yoruldum da, hep korumalar peşimde' demiş."