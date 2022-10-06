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OTOMATİK OYNAT
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Vefatının 11. yılında komşuları Tenzile Erdoğan'ı anlattı | Video 06.10.2022 | 17:35
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Mahmut Övür | CHP'de fırtına öncesi sessizlik! 06.10.2022 | 16:00
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Mehmet Barlas | Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun oyununu yine bozdu 06.10.2022 | 14:47
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Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşlardan sevgi seli | Video 06.10.2022 | 13:40
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KKTC'li vekilden küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı | Video 06.10.2022 | 12:12
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Başkan Erdoğan, Prag'a gidiyor | Video 06.10.2022 | 10:15
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Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Komşuları Tenzile Erdoğan'ı bakın nasıl anlattı.