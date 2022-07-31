Tepkiler üzerine rant panoları kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, AK Parti döneminde şehir genelindeki kara yollarının duvarlarında trafik gürültüsü bariyeri ve egzoz gazı emisyonu için geliştirilen dikey bahçeleri maliyetli olduğu gerekçesiyle 2020'de sökmeye başladı. Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla kaldırıldı. Dikey bahçelerin yerini "Konuşan Duvarlar Projesi" adı altında grafiti denilen absürt çizimler ve reklam panoları aldı. Üsküdar Altunizade'de yol kenarındaki duvarlara da 9 Temmuz'da reklam panoları yerleştirildi. Şehre estetik açıdan renk katan, gürültü bariyeri ve egzoz emisyonu görevi gören dikey bahçelerin kaldırılarak yerine reklam panosu konulmasına vatandaşlardan yoğun tepki geldi.Önceki hafta kendilerine 'İstanbullu Gençler' adını veren bir grup da, Altunizade'de daha önce dikey bahçelerin bulunduğu panoya "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı. Pankart bir gün sonra İBB ekiplerince kaldırıldı. Gençlerin portestosu sosyal medyada gündem olurken, artan tepkiler sonrasında İBB yönetimi önceki gün reklam panolarını kaldırmak zorunda kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, daha önce İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti. Fakat İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetmişti.