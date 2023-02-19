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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Terapi köpekleri işbaşında

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Terapi köpekleri işbaşında
Asrın felaketinde enkaz altında canlı depremzede bulmak için görev yapan kahraman kurtarma köpekleri, yerlerini depremden etkilenen çocukların zorlu süreci atlatabilmelerine yardımı olacak terapi köpekleri Mocha ve Kora'ya bıraktı. Köpek Eğitmeni Cihan Akın, Psikolog Gökçe Akın ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Şenay Kandemir, iki terapi köpeği Mocha (Labrador) ve Kora (Golden) ile birlikte Adıyaman'da depremden etkilenen çocukların zorlu süreci atlatabilmeleri için yoğun çaba harcıyor.



Tuzla Kaymakamlığı'nın desteğiyle İstanbul'dan Adıyaman'a giden ekipten Gökçe Akın, "Çocukların tramvatik stres tepkilerini gördük. Gece uyuyamadıklarını, biraz daha duygularını ifade ederken zorlandıklarını, depremle ilgili resimler çizdiklerini gördük. Üç gündür buradayız. Çocuklara kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlayan bir ortam sağlıyoruz. Köpeklerimizle oyunlar oynatıyoruz. Çocuk yogası ile duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştırıyoruz" dedi.



'KORKULARINI YATIŞTIRIYOR'
Köpek eğitmeni Cihan Akın ise terapi köpeklerinin afet bölgelerinde çocuklara, sevgi, rahatlık ve destek sağlayarak kendilerini rahat hissettirdiğini belirterek, "İlk etapta çocuklar yaşadıkları korkudan dolayı biraz çekindiler. Ancak köpeklerin sakin enerjisi ile üç günlük çalışmada çok iyi birer takım oldular. Köpekle birlikte çocuklarla bir iş yaptığınızda odaklanma iyi sağlanmış oluyor" diye konuştu.

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Terapi köpekleri işbaşında
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