Terapi köpekleri işbaşında | Video
Asrın felaketinde enkaz altında canlı depremzede bulmak için görev yapan kahraman kurtarma köpekleri, yerlerini depremden etkilenen çocukların zorlu süreci atlatabilmelerine yardımı olacak terapi köpekleri Mocha ve Kora'ya bıraktı.
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