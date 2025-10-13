Haberler Yaşam Haberleri Terasa bıraktığı bebeği ölmüştü! Kırgızistanlı kadın hakim karşısında
Giriş Tarihi: 13.10.2025 16:57

Bodrum’a çalışmaya gelen Kırgızistanlı Z.U.K (19), bir otel lojmanında kendi imkanlarıyla doğurduğu bebeğini havluya sarıp terasa bırakmıştı. Ekipler tarafından bebek ölü bulundu. Gözaltına alınan hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum'a 5 ay önce çalışmaya gelen Kırgızistanlı Z.U.K (19), çalıştığı otelin personel lojmanında doğum yaptı. Bebeği havluya sarıp terasa bırakan kadın, yoğun kan kaybı şikâyetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlıkçılar polise haber verdi. Ekipler, terasta ölü bebek buldu. İfadesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavi edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Z.U.K, ifadesi alınmak üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadının ifadesinde bebeğin doğum yaparken öldüğünü söyledi.

