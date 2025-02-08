Terasta imal edip satıyordu… Yakalanıp tutuklandı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi'ne bağlı Ünalan Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. A.S.K. (35) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilogram Marihuana maddesi, 23 saksı içerisinde kök uyuşturucu, adresin teras katında ise uyuşturucu madde imalatı yapılan sera şeklinde düzenek ele

geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.