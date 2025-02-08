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Giriş Tarihi: 8.2.2025 09:59 Son Güncelleme: 8.2.2025 10:48

Terasta imal edip satıyordu… Yakalanıp tutuklandı

İstanbul’da evinin terasında uyuşturucu madde imalatı yapan ve uyuşturucu maddeleri satan bir kişi, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Terasta imal edip satıyordu… Yakalanıp tutuklandı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi'ne bağlı Ünalan Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. A.S.K. (35) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilogram Marihuana maddesi, 23 saksı içerisinde kök uyuşturucu, adresin teras katında ise uyuşturucu madde imalatı yapılan sera şeklinde düzenek ele
geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Terasta imal edip satıyordu… Yakalanıp tutuklandı
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