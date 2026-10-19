Terastan düşen genç öldü

Burdur
'un Bucak ilçesinde önceki gece saat 01.30 sıralarında 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen, henüz bilinmeyen bir nedenle 6. kattaki binanın terasından düştü. Talihsiz gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olay anında yanında bulunan 5 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.