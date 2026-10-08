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Giriş Tarihi: 08.10.2026 13:09

Terastan düşen Müslüm Efe kurtarılamadı

Gaziantep’te 5. kattaki evlerinin terasından aşağı düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan yaşamını yitirdi.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Terastan düşen Müslüm Efe kurtarılamadı
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Önceki gün Nizip ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın teras katından aşağıya bakmaya çalışan Müslüm Efe Aslan (4), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Müslüm Efe Aslan, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Müslüm Efe Aslan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan ardından Nizip'te defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Aslan'ın cenazesinin Nizip Asri Mezarlığına toprağa verileceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#GAZİANTEP #NİZİP
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Terastan düşen Müslüm Efe kurtarılamadı
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