Terastan düşen Müslüm Efe kurtarılamadı

Önceki gün Nizip ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın teras katından aşağıya bakmaya çalışan Müslüm Efe Aslan (4), dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Müslüm Efe Aslan, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Müslüm Efe Aslan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan ardından Nizip'te defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Aslan'ın cenazesinin Nizip Asri Mezarlığına toprağa verileceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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