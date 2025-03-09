Teravih çıkışı otomobil çarptı

Malatya'da önceki akşam teravih namazından çıkan Mehmet Karabatak (68), yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada A.A.'nın kullandığı otomobil, Karabacak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına savurulan ve ağır yaralanan Karabatak, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 102 metre fren izi tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

TIR'IN ÇARPTIĞI KIZ ÖLDÜ

Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Atille Kafas'ın (18) kullandığı motosiklet, Ilıkpınar Mahallesi yakınlarında aynı yönde giden TIR'la çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Kafas ile arkasında bulunan Halit Helvacı (16) öldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde,p geçen 24 Şubat'ta, D-400 karayolundan karşıya geçmek isteyen Türkan Tunç'a (21) sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada ağır yaralanan Tunç, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Türkan Tunç, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Sinan Dündar (26) öldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısana geçmek isterken motosiklet çarpan Ali Örgü (88) öldü. Kaza anı olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te, arkadan gelen otomobilin çarptığı, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü, Suriye uyruklu Muaid El Halid (22) ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki zeytin ağaçlarına çarpan otomobilin sürücüsü Suat Karakuş (71) öldü.

Bolu'da, önceki gün Anadolu Otoyolu'nda otomobilin dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.