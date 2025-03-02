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Giriş Tarihi: 2.3.2025 10:32 Son Güncelleme: 2.3.2025 10:39

Teravih namazında gaz sızıntısı: 16 kişi hastanelik oldu

Ankara'da iftar sonrası teravih namazını kılmak için camiye giden cemaat, namaz esnasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi. Cami cemaatinden 16 kişi hastanelik oldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Teravih namazında gaz sızıntısı: 16 kişi hastanelik oldu

Olay, Akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde yaşandı. Ramazan ayının ilk orucu tutuldu. İftar sonrası teravih namazı için camiye giden cemaat namaz esnasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Teravih namazında gaz sızıntısı: 16 kişi hastanelik oldu
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