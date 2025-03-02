Teravih namazında gaz sızıntısı: 16 kişi hastanelik oldu

Olay, Akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde yaşandı. Ramazan ayının ilk orucu tutuldu. İftar sonrası teravih namazı için camiye giden cemaat namaz esnasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.