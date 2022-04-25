Teravih Treni dünyayı dolaştı

İstanbul Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu'nun çocuklara namazı sevdirmek için hayata geçirdiği 'Teravih Treni' fikri Türkiye'nin gündemine oturdu. Binlerce kez paylaşılan görüntüleri dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid de sosyal medya hesabından yayınladı. SABAH o camiye gitti ve hem 'Teravih Treni' fikrinin mimarı imam Mahmut Eroğlu ile hem de trenin çocuk yolcularıyla konuştu. İmam Eroğlu, "Diyanet İşleri Başkanımız, 'Ailecek camiye bekliyoruz' demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.İmam Mahmut Eroğlu şunları söyledi: "Yavrularımızın zihninde caminin çok farklı olması lazım. Çünkü bu çocuklar memleketin ve milletimizin geleceği. Geçtiğimiz yıl ben cemaate 'Çikolata Çocuk Marketi' açacağımı söylemiştim. Beni garipseyenler oldu. 'Caminin içinde market mi olur?' dediler. Sonra cemaatle birlikte kurdele kestik ve marketimizi açtık. Ramazan ayı gelince biz de her akşam teravihten sonra çocuklara süt ve çikolata vermeye başladık. Çocuklar süt ve çikolata sırasına girmişti, benim de aklıma geldi ve 'Hadi çocuklar trencilik oynayalım' dedim. Çünkü bu işin çocukların zihninde daha da tatlanacağına inandım. Ayrıca çocuklar camiyi gezerken camiyi de tanıyıp öğreniyor, aynı zamanda eğitici de bir tren. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz. Bu çocuklar bizi üzmüyor. Sadece oyun oynamıyorlar, namaz da kılıyorlar. 80 çocukla başladık, 150 çocuğa kadar çıkıyor. Bu kadar yankı oluşturmasını beklemiyordum. İlk çıkan fotoğraf benim kızım Rabia'nın öylesine çektiği bir fotoğraftı. Sosyal medyada çok güzel tepkiler aldık, telefonlarımız susmadı. Ertesi gün bir baktık trenimiz dünyayı dolaşmaya başladı. Bella Hadid'den Bangladeş Başbakanı'na kadar birçok isim, kurum, kuruluş, kanal bizi paylaştı. Ramazanın bereketi bu işe yansıdı. Ramazan, çocuklara camiyi sevdirmek için bir fırsattır. Bize olumsuz tepki gösteren kardeşlerimizi de bizi tanımaya davet ediyorum. Onlara kucaklarımız sonuna kadar açık. Camiler hepimizin."SABAH'a konuşan 'Teravih Treni'nin minik yolcuları ise camiye gelmeyi çok sevdiklerini, aileleriyle birlikte namaz kıldıktan sonra trene katılıp evlerine kek, çikolata ve süt ile döndüklerini söylediler. Hepsinin ağzından çıkan ortak cümle ise "Bu cami çok eğlenceli" oldu.