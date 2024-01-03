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Giriş Tarihi: 3.1.2024 16:58

Terhis olan askerden annesine sürpriz

Vatani görevini tamamlayan Fırat Kasımoğlu (21), Konya'da, askeri üniformayla, alışveriş merkezinde annesi Gülcan Kasımoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı...

DHA
Terhis olan askerden annesine sürpriz

Elazığ'da vatanı görevini, piyade komando olarak tamamlayan Fırat Kasımoğlu, terhis olup memleketi Konya'nın Kulu ilçesine döndü. Kasımoğlu, yakınlarına da annesi Gülcan Kasımoğlu'na sürpriz yapmak istediğini söyleyip, alışverişe çıkarmalarını istedi. Gülcan Kasımoğlu, kızı Medine Kasımoğlu ile alışveriş merkezine götürüldü. Fırat Kasımoğlu, askeri üniformasıyla geldiği alışveriş merkezinde, tekmil vererek, annesi ile kardeşinin karşısına çıktı. Şaşkınlık yaşayan anne ve kardeşi, Kasımoğlu'na sarılıp ağladı. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Terhis olan askerden annesine sürpriz
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