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Giriş Tarihi: 15.10.2024 04:45

Terk edilen eş evi ateşe verdi

Sultanbeyli'de, iddiaya göre eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçiren Muharrem K., eşyaları sokağa attı ardından da daireyi ateşe verdi. Polise uzun süre direnen kişi, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı

DHA
Terk edilen eş evi ateşe verdi

Olay, saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem K. eşinin evi terk etmesi üzerine sinir krizi geçirdi ve yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Daha sonra da müzik açarak evi ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EVE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİRDİ

Muharrem K.'nin evde çıkardığı yangın büyümeden söndürülürken, adrese gelen polis ekipleri, Muharrem K. 'yı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çabalarına rağmen eşyaları atmaya devam eden Muharrem K., özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, geriye sokaktaki etrafa saçılan eşyaların oluşturduğu görüntüler kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Terk edilen eş evi ateşe verdi
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